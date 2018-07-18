На Южно-Украинской АЭС остановлен первый энергоблок

Руководство атомной энергостанции, расположенной в городе Южноукраинск Николаевской области, проводит запланированную замену и модернизацию оборудования для повышения безопасности и надежности предприятия.

«17 июля в 23:51 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Второй и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме», — сообщил оператор украинских АЭС «Энергоатом»

Как отмечается, радиационный фон не превышает уровень естественных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции, и составляет 0,10 мкЗв/ч. 11 января в третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС произошёл сбой, в результате чего сработало аварийное отключение главного насоса. Активная зона реактора третьего энергоблока на 3/4 заполнена ядерным топливом американской компании Westinghouse.