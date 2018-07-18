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На Южно-Украинской АЭС остановлен первый энергоблок
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На Южно-Украинской АЭС остановлен первый энергоблок 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Руководство атомной энергостанции, расположенной в городе Южноукраинск Николаевской области, проводит запланированную замену и модернизацию оборудования для повышения безопасности и надежности предприятия.
«17 июля в 23:51 энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Второй и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают без замечаний в заданном режиме», — сообщил оператор украинских АЭС «Энергоатом».
Как отмечается, радиационный фон не превышает уровень естественных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции, и составляет 0,10 мкЗв/ч. 11 января в третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС произошёл сбой, в результате чего сработало аварийное отключение главного насоса. Активная зона реактора третьего энергоблока на 3/4 заполнена ядерным топливом американской компании Westinghouse.
Ранее Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что в прошлом году зафиксировано наибольшее количество нарушений в работе местных АЭС за последние 7 лет — 17 случаев.
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