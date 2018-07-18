23-летнего бойца похоронили через 70 лет рядом с матерью

Павла Тушналобова (1918-1941-2018), уроженца Малокрасноярки, привезли для перезахоронения практически в день его столетия. Много ли остается от человека спустя почти восемьдесят лет? Немного — красный ящик с прахом совсем небольшой и нетяжелый. Именно так вернулся домой житель Павел Тушналобов.

Останки 23-летнего бойца Красной Армии Павла Тушналобова нашли поисковики отряда «Ладога» в Лахденпохском районе Карелии . Летом 1941 года там, у озера Нияс-Ярви, шли тяжелые бои с наступавшими к Ладожскому озеру финскими войсками. Рядом с прахом поисковики обнаружили и диск от ДП-27: полностью снаряженный — наверное, товарищи положили в могилу, уходя.

Кто был Павел и как он погиб — доподлинно неизвестно: однако исходя из того что в его смертном медальоне написано «курсант», а в тех местах сражалось Ленинградское пограничное училище — можно предположить что и он был курсантом-пограничником, рассказал малокрасноярский краевед Николай Еланцев. Именно поэтому на похороны прибыли в зеленых фуражках и под знаменем «Граница на замке» представители общественной организации ветеранов пограничников из соседнего Венгеровского района.