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Более 70 временных избирательных участков создадут для выборов губернатора Подмосковья
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Более 70 временных избирательных участков создадут для выборов губернатора Подмосковья 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Мособлизбирком создаст свыше 70 временных избирательных участков на территории Московской области для голосования на выборах губернатора Подмосковья. Их организуют в лечебных учреждениях, СИЗО, сообщила в четверг журналистам глава комиссии Эльмира Хаймурзина.
"Мы будем создавать временные участки, перечень в настоящее время формируется. Эта цифра будет колебаться от 70 до 80 временных участков.
У нас на территории Московской области есть СИЗО, много лечебных учреждений, большие стационары, откуда в день голосования невозможно встать и поехать", — сказала она.
Агитационный период СМИ в Подмосковье начнется 11 августа и завершится в 00:00 мск 8 сентября. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосований по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.
Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.
В области будут работать 4,2 тыс. избирательных участков, не менее пяти планируется организовать на территории дачных и садовых товариществ для удобства жителей. На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют порядка 1,7 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2010 и 2017 годов выпуска. Видеонаблюдение будет работать на 73 территориальных избирательных комиссиях и почти 2,2 тыс. участковых избирательных комиссиях.
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