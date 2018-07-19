Более 70 временных избирательных участков создадут для выборов губернатора Подмосковья

"Мы будем создавать временные участки, перечень в настоящее время формируется. Эта цифра будет колебаться от 70 до 80 временных участков.

У нас на территории Московской области есть СИЗО, много лечебных учреждений, большие стационары, откуда в день голосования невозможно встать и поехать", — сказала она.

Агитационный период СМИ в Подмосковье начнется 11 августа и завершится в 00:00 мск 8 сентября. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосований по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.

Всего на январь 2018 года в Московской области было почти 5,6 млн избирателей. В этом году впервые смогут проголосовать еще около 40 тыс. человек, которые достигнут совершеннолетия к сентябрю.

В области будут работать 4,2 тыс. избирательных участков, не менее пяти планируется организовать на территории дачных и садовых товариществ для удобства жителей. На губернаторских выборах в Подмосковье задействуют порядка 1,7 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) 2010 и 2017 годов выпуска. Видеонаблюдение будет работать на 73 территориальных избирательных комиссиях и почти 2,2 тыс. участковых избирательных комиссиях.