Страсть к шелесту страниц. Что библиотекари считают странным в своей работе

Псковская Центральная городская библиотека обслуживает около 7 тысяч читателей. Каких авторов предпочитают псковичи, какие жанры им больше всего по сердцу, не упал ли интерес к бумажным книгам в связи с массовым распространением электронных гаджетов?

Сезон начался!

Мы попросили рассказать об этом сотрудника абонемента этой библиотеки Александру Постникову.

— Александра, сейчас пора отпусков, многие псковичи разъехались — кто на дачу, кто на курорты. У вас затишье?

— Наоборот, этот период мы для себя называем так — «сезон начался»! Потому что в это время читатели набирают множество книг, чтобы потом на дачах не только самим их читать, но и обмениваться с родными и соседями. Особенно много посетителей приходит в воскресенье, но активно запасаться библиотечными книгами люди начинают уже с четверга.

— Часто ли читатели забывают или не успевают вовремя их вернуть?

— Совсем не часто. Тем более что можно ведь продлить срок пользования по телефону или электронной почте, и некоторые дачники сразу оговаривают этот нюанс. Мол, дача у меня далеко от Пскова , поэтому смогу вернуть книги лишь через месяц вместо положенных 20 дней.

— Какие жанры наиболее популярны?

— Детективы (и отечественные, и зарубежные), фэнтези, «про космос», исторические романы и научно-популярные произведения, причём на самую разную тематику — от древнего мира до конца Второй Мировой войны. А вот послевоенный период нашим читателям не слишком интересен. Если говорить о специализированной литературе, то здесь в лидерах психология. При этом наши посетители просят книги не только о познании себя и выстраивании личностных отношений, но и на тему бизнеса, тайм-менеджмента.

— Поговорим об авторах. Кого предпочитают любители детективов?

«Это я для мамы… »

— Вы не упомянули в этом ряду нашу мега-звезду Дарью Донцову . Что, она тоже сдала свои позиции?

— Ну нет, Донцова, как и Акунин — по-прежнему в списке наиболее востребованных авторов, их лидерство даже не обсуждается. Порой приходит человек и первым делом спрашивает: «А у вас книги Акунина есть? Если есть, то тогда запишите меня в вашу библиотеку». Из иностранных авторов детективов псковичам нравятся книги Чарльза Тодда, Ю Несбё, Жан-Кристофа Гранже, Луизы Пенни. Что касается фэнтези, то здесь в лидерах Александр Прозоров, Вадим Панов , Ник Перумов, а среди женщин — вне конкуренции Ольга Громыко. Большой спрос и на пособия по вышивке, вязанию, другим видам рукоделия.

— А как же любовные романы?

— О, по популярности их можно назвать вторыми после детективов, особенно те, которые написаны Даниэлой Стил

— Наверняка ими зачитываются исключительно женщины, тогда как детективы с массой кровавых подробностей выбирают мужчины?

— Такого чёткого деления нет. Иногда дамы с порога заявляют: мол, женские детективы даже не предлагайте, хочу что-нибудь «покровавее» — типа Гранже. Многие из них предпочитают скандинавскую серию, книги которой отличаются меланхоличной и пугающей атмосферой, а также лихо закрученным сюжетом. Мужчины же иногда берут любовные романы, но всегда оговариваются, что это, мол, для жены или мамы. А уж кто в действительности их читает, нам неизвестно.

— В эпоху разнообразных ридеров, смартфонов и иных электронных устройств не упал ли интерес к бумажным книгам?

— В том, что касается молодёжи, возможно, вы правы. Но иная ситуация с более возрастными читателями. Иной раз приходит такой человек и сообщает: «Мне подарили электронную книгу, поэтому я к вам больше не приду». А спустя какое-то время он вновь появляется в библиотеке с признанием, что ему остро не хватает тактильного контакта с книгой, шелеста бумажных страниц. Или взять роскошно оформленные альбомы по искусству. Рассматривать репродукции в интернете — это всё же доставляет меньше удовольствия, чем держать такие альбомы в руках.

— На какие проблемы можете пожаловаться?

— «Экземплярность» хромает. Дело в том, что у нас весьма востребованы книги, отмеченные теми или иными литературными премиями. И вот идут читатели один за одним с просьбой выдать им новый роман Прилепина или Водолазкина. А что мы можем поделать, если нам выделили всего по одному экземпляру таких новинок? Так что да, финансирование оставляет желать лучшего.

«В воздухе» — книги и кофе

— Кроме выдачи книг, чем ещё помогаете своим посетителям?

— Если рассуждать в целом, то мы ещё и работаем психотерапевтами на общественных началах. Потому что пообщаться с библиотекарем на абонементе — это святое. Темы разговора при этом самые разные, от обсуждения прочитанной книги до прогнозов на грядущие губернаторские выборы. При этом, как утверждают более умудрённые опытом коллеги, библиотека — странное заведение в том смысле, что вот ходит к тебе человек, становится за годы общения родным, но потом внезапно раз, и исчезает. А ты, в отличие от его родных и близких, понятия не имеешь, что с ним случилось — тяжело заболел, умер, переехал? И знаете, я уже тоже начинаю ощущать нечто подобное.

— А если говорить предметно?

— Например, помогаем искать нужную информацию в специализированной литературе. В последнее время одна из моих коллег не раз делала это для студентки кёльнского университета, которая сейчас находится в Пскове. А тема, над которой работает девушка — «Пушкин и восточные мотивы в его творчестве».

— Смотрю, у вас действует даже такая новомодная для наших краёв акция, как «подвешенный кофе». Любопытно, откуда у вас взялся бесплатный тонизирующий напиток для всех желающих?

— Приезжал как-то московский культуролог, он этот кофе и привёз в немалом количестве. Правда, псковичам слабо известно такое понятие, поэтому к нам почти никто не обращается за чашечкой «подвешенного кофе». Зато наша акция «подвешенная книга» оказалась очень популярной среди читателей, о ней даже был сюжет по федеральному телеканалу «Россия 1».

— Что за акция?

— Суть в том, что один читатель советовал понравившееся произведение другим следующим образом — вкладывал между страниц свою мини-рецензию и ставил книгу на специально выделенную под эту акцию полку. То есть, можно было выбирать книги для чтения из любого раздела, а потом, если какая-то особенно впечатлила, нужно было написать отзыв и поставить её вместе с ним на отдельную полку. Нашим посетителям очень понравился такой формат «читательского клуба».

— В то же время, наверняка читатели ждут совета в первую очередь от вас. А сами они подсказывают вам что-то заслуживающее внимания?