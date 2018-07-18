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Ведется подготовка к реставрации здания МИЭТ
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Ведется подготовка к реставрации здания МИЭТ 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
На Московском урбанистическом форуме, прошедшем 17 июля, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов заявил, что в данный момент ведется подготовка к реставрации здания НИУ «МИЭТ» в Зеленограде. Об этом сообщается в РИА.
Архитекторами здания нынешнего Национального исследовательского университета, а тогда еще будущего института, выступили Ф. Новиков, Г. Саевич и конструктор Ю. Ионов.
Здание МИЭТ отличается не только уникальным архитектурным решением, но и отделкой, и различными деталями: часами над входным порталом, композициями во двориках учебных корпусов и символическими знаками аудиторий, которые исполнили скульпторы В. Тюлин и С. Чехов. А автором барельефа главного вестибюля и портретной галереи библиотеки, исполненной в дереве с латунными включениями, был скульптор Эрнст Неизвестный.
В 1972 году здание МИЭТ получило первую премию III Всесоюзного смотра достижений советской архитектуры, а в 1975-м –государственную премию СССР «За архитектурные комплексы Зеленограда».
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