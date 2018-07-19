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18 июля состоялась встреча главы управы Старое Крюково с жителями района
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18 июля состоялась встреча главы управы Старое Крюково с жителями района 

Управа района Старое Крюково 52 минуты назад
18.07.2018 г. состоялась встреча жителей района Старое Крюково с главой управы Людмилой Ивановной Петровой.
В ходе встречи обсуждались вопросы о благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов. (ДОКЛАДЧИК ХОРОШЩКО ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА — ДИРЕКТОР ГБУ «Жилищник района Старое Крюково»)
Рассматривался вопрос проведения работ по озеленению территории района и содержанию зеленых насаждений (докладчик Гарбузов Дмитрий Александрович зам. ДИРЕКТОРа ГБУ «Жилищник района Старое Крюково»).
Кроме этого обсуждался вопрос об организации дорожного движения (Докладчик специалист центра безопасности дорожного движения Котов Павел Викторович).
В начале Встречи к присутствовавшим обратилась глава управы Людмила Ивановна Петровна, которая поздравила общественного советника Белову Анджуду Гайзуловну с 80-летием! Поблагодарила за работу, пожелала всяческих благ и здоровья.
В ходе встречи докладчики ответили на вопросы жителей..
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