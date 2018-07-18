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В США признали бессилие защитить союзников от «Искандера»
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В США признали бессилие защитить союзников от «Искандера» 

Российская Газета 25 минут назад
Фото: Российская Газета
Американские зенитные комплексы Patriot не смогут защитить союзников по НАТО от ракет российского комплекса «Искандер», считают эксперты Militarywatchmagazine.
Больше других «Искандеров» опасается Швеция — размещение российских комплексов под Калининградом ставит ее аэродромы под угрозу мгновенного уничтожения в случае вооруженного конфликта. А выведение из строя оперативных аэродромов НАТО на севере Европы дает России возможность быстро и с минимальным сопротивлением завоевать господство в воздухе, считают в Стокгольме.
Именно поэтому Швеция заказала в США четыре комплекса ПВО Patriot и 200 ракет к ним — они должны быть поставлены к 2020 году. Кстати, предприимчивые американцы, пользуясь нервозностью скандинавов, увеличили цену на «горячий товар» — сумма сделки составила 3,2 миллиарда долларов.
Однако даже купленные за большие деньги американские зенитные ракеты не смогут противостоять российским ракетам. Как показывает опыт применения Patriot на Ближнем востоке и в Афганистане, Patriot гораздо охотнее поражает жилые кварталы, чем воздушные цели.
Во время «Бури в пустыне» американские зенитные комплексы продемонстрировали полное бессилие перед примитивными ракетами SCUD советской разработки. Армия обороны Израиля попыталась сбить американской ракетой иранский беспилотник. После двух промахов дрон пришлось сбивать вертолетом. В Йемене Patriot не смог поразить самодельные ракеты хуситов.
Если американская система ПВО не в состоянии справиться с такими простыми угрозами, как она собирается противостоять «Искандеру», оснащенному комплексом преодоления ПРО, констатирует издание. Благодаря интенсивному разгону на стартовом участке, непредсказуемой траектории и стелс-технологиям российская ракета неуязвима даже для самых серьезных зенитных систем.
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