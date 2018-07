Огненная презентация Сапаты в «Аталанте». Это надо видеть

«Аталанта» организовала суперпрезентацию своему новичку — колумбийцу Дувану Сапате, которого на два года арендовала у «Сампдории» с правом последующего выкупа. Футболист появился над переполненной народом площадью в Бергамо на стреле подъемного крана, держа в руке горящий факел. Пылал огонь и в толпе под Сапатой.

In Italy this is how they announce their signings: throwing them on top of a crane for the whole town to see 😂😂 Never change, @Atalanta_BC pic.twitter.com/a4lY9Ys0wJ

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 17 июля 2018 г.

27-летний колумбиец в прошлом сезоне провел 32 матча за «Сампдорию» и забил 11 мячей при шести голевых передачах.