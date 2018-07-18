Обама призвал мир сопротивляться цинизму авторитарных лидеров

"Точно так же, как в 1990-е годы, люди говорили о триумфе демократии, сейчас они говорят о триумфе трайбализма и харизматичных авторитарных лидеров. Но мы должны сопротивляться этому цинизму", — заявил Обама. Он также выразил обеспокоенность ростом популярности в странах Запада ультраправых партий, продвигающих идеи экономического протекционизма, политики закрытых границ и «плохо скрываемого расового национализма».

Не называя поименно своих заочных оппонентов, Обама обвинил современных политиков в попытке отрицать само существование объективной истины, подменяя ее собственными выдумками. «Это проявляется в росте спонсируемой государствами пропаганде, сфабрикованных фейковых вбросах в интернете, стирании границ между новостями и развлечениями», — отметил он.