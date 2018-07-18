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Обама призвал мир сопротивляться цинизму авторитарных лидеров
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Обама призвал мир сопротивляться цинизму авторитарных лидеров 

ТАСС 22 минуты назад
ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама во время своего выступления в ЮАР, приуроченного к столетию со дня рождения Нельсона Манделы, призвал мир сопротивляться цинизму харизматичных авторитарных лидеров. Его лекцию на стадионе Уондерерс в Йоханнесбурге во вторник посетили около 10 тыс. человек, включая нынешнего президента ЮАР Сирила Рамапосу.
"Точно так же, как в 1990-е годы, люди говорили о триумфе демократии, сейчас они говорят о триумфе трайбализма и харизматичных авторитарных лидеров. Но мы должны сопротивляться этому цинизму", — заявил Обама. Он также выразил обеспокоенность ростом популярности в странах Запада ультраправых партий, продвигающих идеи экономического протекционизма, политики закрытых границ и «плохо скрываемого расового национализма».
Не называя поименно своих заочных оппонентов, Обама обвинил современных политиков в попытке отрицать само существование объективной истины, подменяя ее собственными выдумками. «Это проявляется в росте спонсируемой государствами пропаганде, сфабрикованных фейковых вбросах в интернете, стирании границ между новостями и развлечениями», — отметил он.
Бывший американский лидер уверен, что мир в настоящее время «стоит на перекрестке», выбирая между двумя различными путями дальнейшего развития. «Я верю в идеи Нельсона Манделы. Я верю в идеи, которые разделяли Ганди, Мартин Лютер Кинг и Авраам Линкольн. Я верю в равенство, справедливость, свободу и мультирасовую демократию, построенные на признании того, что все люди созданы равными и наделены нашим создателем определенными неотчуждаемыми правами», — сказал он.
Ежегодные лекции в честь Нельсона Манделы с участием всемирно известных личностей и политиков проводятся накануне празднования дня рождения лидера борьбы с апартеидом на Юге Африки и первого демократически избранного президента ЮАР, начиная с 2003 года. Среди выступавших ранее спикеров основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, бывшая президент Чили Мишель Бачелет, лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и другие.
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