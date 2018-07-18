Восемь светофоров не работают в Нижнем Новгороде 

Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения. Световые регулировщики вышли из строя после прошедшего ливня и сильного ветра.
В основном от стихии пострадали светофоры в верхней части Нижнего Новгорода. Два из них не работают на улице Родионова при пересечении с улицами Бринского и Фруктовой. Также сломались регулировщики на перекрестках Казанского шоссе и улицы Лопатина, улиц Варварской и Пискунова.
Кроме того, вышли из строя светофоры на улице Горького возле парка имени Кулибина и на улице Ванеева у кардиоцентра.
В нижней части города автомобилисты испытывают неудобства при проезде перекрестка улица Советская — улица Ивана Романова и на Московском шоссе в районе троллейбусного кольца.
На всех перечисленных объектах в данный момент проводится техническое обслуживание.
Напомним, Волжскую набережную снова размыло во время дождя.