Нашествие лягушек на Воронеж сняли на видео

Земноводные расплодились в Воронеже после сильных дождей. Местные жители сняли нашествие лягушек на камеры.

Сотни лягушек атаковали микрорайон Шилова в Воронеже, сообщает издание «Блокнот-Воронеж»

В Сети появился ролик, на котором видно, что сотни земноводных скачут по городу. Местные жители шутят, что им приходится ходить по городу как по минному полю, чтобы не наступить на лягушек.

Другие считают, что лягушки появились в столице Черноземья, чтобы бороться с комарами, другие же объясняют нашествие тем, что земноводные просто переселяются в другой водоем.

Появление лягушек стало поводом для шуток горожан:

«Холостяки, целуйте и находите своих принцесс», — призывает Игорь Гринберг.

«Счастье чемпиона мундиаля по футболу», — смеется Виктор Макеев.