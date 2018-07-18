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В южном Бутово прошла предлагали обменять сигареты на яблоки
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В южном Бутово прошла предлагали обменять сигареты на яблоки 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Данная акция, направленная на борьбу с курением, стартовала в ЮЗАО в районе Южное Бутово. Ее провели работники поликлиники № 121 совместно с муниципальным депутатом Седой Бегляровой.
Суть акции заключалась в том, чтобы люди, проходящие мимо обменяли сигареты на яблоки. Следующую подобную акцию планируется провести 23 июля в районе станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова».
«такая акция проводится не в первый раз и не в последний. И каждый раз мы сталкиваемся с одними и теми же вопросами — «А для чего вам это нужно?» Все очень просто! Мы хотим, чтобы каждый, кто принял участие и обменял сигарету на яблоко, задумался о вреде курения и понял, что быть здоровым и не иметь вредных привычек — это здорово!» — рассказала Седа Беглярова.
За первые два часа акции сигареты на яблоки обменяли более 100 бутовчан.
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