Антонов: американские спецслужбы охотятся на россиян

США Посол России Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы охотятся на россиян не только на территории своей страны, но и за рубежом. По его словам, «ничего нового в этом случает нет».

Комментируя задержание россиянки Марии Бутиной посол подчеркнул, что дипломаты предпринимают все возможные меры для того, чтобы провести встречу с ней.

Он добавил, что также дипломаты «делают всё», чтобы как можно скорее вызволить российскую гражданку, передаёт РИА Новости

Марию Бутину задержали 15 июля. По мнению Вашингтона, перед ней была поставлена задача проникнуть в организации, которые имеют влияние на политику страны, чтобы «продвигать российские долгосрочные стратегические интересы в США».