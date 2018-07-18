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Антонов: американские спецслужбы охотятся на россиян
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Антонов: американские спецслужбы охотятся на россиян 

News.ru 20 минут назад
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы охотятся на россиян не только на территории своей страны, но и за рубежом. По его словам, «ничего нового в этом случает нет».
Комментируя задержание россиянки Марии Бутиной посол подчеркнул, что дипломаты предпринимают все возможные меры для того, чтобы провести встречу с ней.
Он добавил, что также дипломаты «делают всё», чтобы как можно скорее вызволить российскую гражданку, передаёт РИА Новости.
Марию Бутину задержали 15 июля. По мнению Вашингтона, перед ней была поставлена задача проникнуть в организации, которые имеют влияние на политику страны, чтобы «продвигать российские долгосрочные стратегические интересы в США».
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