Первый профессиональный скалодром в Джейрахе откроют до конца лета

В ингушском селе Джейрахе завершили строительство первого в районе профессионального скалодрома. Его открытие планируется до конца лета.

«Профессиональный скалодром уже построен, его высота составляет восемь метров, осталось завершить последние штрихи и, думаю, до конца августа мы его запустим. В нем будут тренироваться ребята из всех окрестных школ высокогорных сел. Конечно, эти дети родились и выросли среди гор, но дополнительные навыки, особенно в плане безопасности, никому не помешают», — сообщил ТАСС глава Джейрахского района Ахмед Льянов.

Скалодром построен на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Джейраха. Сейчас там ведется закупка оборудования и поиск тренера.