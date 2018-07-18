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Первый профессиональный скалодром в Джейрахе откроют до конца лета
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Первый профессиональный скалодром в Джейрахе откроют до конца лета 

«Это Кавказ» 25 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В ингушском селе Джейрахе завершили строительство первого в районе профессионального скалодрома. Его открытие планируется до конца лета.
«Профессиональный скалодром уже построен, его высота составляет восемь метров, осталось завершить последние штрихи и, думаю, до конца августа мы его запустим. В нем будут тренироваться ребята из всех окрестных школ высокогорных сел. Конечно, эти дети родились и выросли среди гор, но дополнительные навыки, особенно в плане безопасности, никому не помешают», — сообщил ТАСС глава Джейрахского района Ахмед Льянов.
Скалодром построен на базе физкультурно-оздоровительного комплекса Джейраха. Сейчас там ведется закупка оборудования и поиск тренера.
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