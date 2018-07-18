Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Победа» начала продажу единых билетов из Москвы в Ижевск. Из Москвы в Бегишево клиенты будут отправляться на самолете, а затем из аэропорта до центральной площади столицы Удмуртии их будет доставлять комфортабельный автобус, сообщается в официальной группе лоукостера Вконтакте.

В компании утверждают, что такой билет обойдется клиентам «Победы» минимум на 50% дешевле прямого перелета из Москвы в Ижевск.

На данный момент на сайте перевозчика уже имеются предложения на конец июля. Билет по стандартному тарифу можно приобрести, начиная от 3,2 тыс. рублей. В августе билет можно купить, отдав за него от 2,2 тыс. рублей.

Отметим, что парке лоукостера 20 суперсовременных самолётов Boeing 737-800.