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Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск
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Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск 

ИА «Сусанин» 24 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Победа» начала продажу единых билетов из Москвы в Ижевск. Из Москвы в Бегишево клиенты будут отправляться на самолете, а затем из аэропорта до центральной площади столицы Удмуртии их будет доставлять комфортабельный автобус, сообщается в официальной группе лоукостера Вконтакте.
В компании утверждают, что такой билет обойдется клиентам «Победы» минимум на 50% дешевле прямого перелета из Москвы в Ижевск.
На данный момент на сайте перевозчика уже имеются предложения на конец июля. Билет по стандартному тарифу можно приобрести, начиная от 3,2 тыс. рублей. В августе билет можно купить, отдав за него от 2,2 тыс. рублей.
Отметим, что парке лоукостера 20 суперсовременных самолётов Boeing 737-800.
Также в скором времени аэропорт столицы Удмуртии начнет принимать самолеты «Сухой Суперджет». С новыми рейсами в Ижевск может зайти «Аэрофлот», сотрудники которого уже провели обучение для местных специалистов, а Росавиация издала приказ о приеме судов в аэропорту Удмуртии.
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