Облминсельхоз выделил средства на покупку тракторов «Кировец» для техникумов

Тракторы закупили в рамках работы по повышению конкурентоспособности подведомственных минсельхозу организаций, в том числе, за счет укрепления и модернизации материально-технической базы.

Объем субсидий образовательным учреждениям на эти цели за счет средств областного бюджета ежегодно увеличивается. В 2016 году было предоставлено 24,7 млн руб. ; в 2017 году — 44 млн, в 2018 году — 78,7 млн рублей.