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Облминсельхоз выделил средства на покупку тракторов «Кировец» для техникумов
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Облминсельхоз выделил средства на покупку тракторов «Кировец» для техникумов 

Волга Ньюс 24 минуты назад
Тракторы закупили в рамках работы по повышению конкурентоспособности подведомственных минсельхозу организаций, в том числе, за счет укрепления и модернизации материально-технической базы.
Объем субсидий образовательным учреждениям на эти цели за счет средств областного бюджета ежегодно увеличивается. В 2016 году было предоставлено 24,7 млн руб. ; в 2017 году — 44 млн, в 2018 году — 78,7 млн рублей.
Торговая марка «Кировец» — главный и широко известный бренд Петербургского тракторного завода. Выпущено более 480 тыс. единиц техники этой марки. Предприятие является единственным национальным производителем мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Более 60 представительств «ПТЗ» расположены на территории России, СНГ и дальнего зарубежья (Казахстан, Франция, Германия, Австралия, Канада, США).
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