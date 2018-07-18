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Полиция задержала в Москве подозреваемого в обстреле машины для перевозки трупов
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Полиция задержала в Москве подозреваемого в обстреле машины для перевозки трупов 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Полиция задержала подозреваемого в обстреле из травматического оружия для перевозки трупов на юге столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 17 июля в ОВД «Чертаново Центральное» обратился сотрудник санитарной службы. «Мужчина сообщил, что на служебном автомобиле марки Mercedes-Benz Sprinter двигался по Варшавскому шоссе в сторону области, и на дороге у него произошел конфликт с водителем машины Toyota, который в ходе перепалки выстрелил из травматического пистолета в боковое водительское стекло машины для перевозки трупов и скрылся», — сказал источник.
Вечером того же дня на ул. Чертановская полицейские задержали хозяина Toyota, 36-летнего жителя столицы, которого изобличили в содеянном. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о хулиганстве, также у фигуранта изъяли травматический пистолет «ОСА».
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