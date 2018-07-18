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Самый титулованный человека Книги Гиннесса поставил новый рекорд
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Самый титулованный человека Книги Гиннесса поставил новый рекорд 

Национальный Туристический Союз 27 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Американец, который уже имеет более 250 рекордов в Книге Гиннесса (из них 100 так и не были побиты) добился очередной победы. Ашрит Фурман, нарезав 26 арбузов за минуту на себе с помощью катаны, установил новый рекорд. По условию, необходимо было справиться всего с 20 арбузами, но «человек-рекорд» превысил требование на 6 ягод, пишет Global news.
Среди прошлых достижений Фурмана есть и более странные, например, хлопки над головой во время прыжков или самая большая фигура из попкорна. Был и похожий рекорд по уничтожению арбузов, правда тогда «жертвоприношение» осуществлялось на животе друга рекордсмена, а в этот раз американец решил не жалеть и себя.
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