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«Человек‐рекорд» разрубил на себе 26 арбузов
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«Человек‐рекорд» разрубил на себе 26 арбузов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Житель Бруклина Ашрита Фурман, на счету которого самое большое количество рекордов Книги Гиннесса, решил обновить список достижений. Мужчина вооружился катаной и нарезал на себе 26 арбузов. Его историю рассказал телеканал Global News.
На сегодняшний день 103 достижения Фурмана из 259 сделанных отмечены как рекордные. Сам он давно получил прозвище «Человек-рекорд».
В Комитете Книги Гиннесса заявили, что американцу придется разрубить на себе минимум 20 арбузов за минуту. Мужчина располовинил 26.
Раньше он уже экспериментировал с арбузами, разрезая их на животе друга.
Среди рекордов Фурмана, отмечается в материале, много необычных. Он прошел самую длинную дистанцию кувырками, преодолев расстояние в 19,65 километра, сделал самую большую скульптуру из попкорна, вращал огромный хулахуп и 27 тысяч раз прыгнул, хлопнув над головой руками.
Более 100 его рекордов никто так и не смог побить.
В Книге рекордов Гиннесса оказался конь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Скакун 10 метров прошел на задних копытах, установив новое мировое достижение.
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