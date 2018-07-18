«Человек‐рекорд» разрубил на себе 26 арбузов

Житель Бруклина Ашрита Фурман, на счету которого самое большое количество рекордов Книги Гиннесса, решил обновить список достижений. Мужчина вооружился катаной и нарезал на себе 26 арбузов. Его историю рассказал телеканал Global News.

На сегодняшний день 103 достижения Фурмана из 259 сделанных отмечены как рекордные. Сам он давно получил прозвище «Человек-рекорд».

В Комитете Книги Гиннесса заявили, что американцу придется разрубить на себе минимум 20 арбузов за минуту. Мужчина располовинил 26.

Раньше он уже экспериментировал с арбузами, разрезая их на животе друга.

Среди рекордов Фурмана, отмечается в материале, много необычных. Он прошел самую длинную дистанцию кувырками, преодолев расстояние в 19,65 километра, сделал самую большую скульптуру из попкорна, вращал огромный хулахуп и 27 тысяч раз прыгнул, хлопнув над головой руками.

Более 100 его рекордов никто так и не смог побить.