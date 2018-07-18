Урайцы внесут свои предложения в расходную часть городского бюджета

Так, в прошлом году около пяти тысяч горожан внесли свои предложения и инициативы, которые позже были обязательно учтены при формировании городского бюджета.

Акция «100 предложений в народный бюджет» проходит с 16 июля до 14 сентября 2018 года. Свои предложения на 2019 год горожане направляют на адрес электронной почты budget@uray.ru или опускают специальную анкету в ящики, установленные в Урайской городской клинической больнице, МФЦ, а также расчетно-информационном центре.