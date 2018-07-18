Ещё
Урайцы внесут свои предложения в расходную часть городского бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Урайцы внесут свои предложения в расходную часть городского бюджета 

АиФ Югра 26 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Урае стартовала акция «100 предложений в народный бюджет». Сбор предложений проводится с 2011 года, когда был инициирован депутатами фракции «Единая Россия» в Думе города и поддержан властями Урая.
Так, в прошлом году около пяти тысяч горожан внесли свои предложения и инициативы, которые позже были обязательно учтены при формировании городского бюджета.
Акция «100 предложений в народный бюджет» проходит с 16 июля до 14 сентября 2018 года. Свои предложения на 2019 год горожане направляют на адрес электронной почты budget@uray.ru или опускают специальную анкету в ящики, установленные в Урайской городской клинической больнице, МФЦ, а также расчетно-информационном центре.
АиФ Югра: последние новости
Первооткрывателю западносибирской нефти исполнилось 93 года Мошки атакуют! Нижневартовский район страдает от гнуса С начала лета в Югре утонули уже 8 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии400
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе146
Украина присвоила четыре санатория в Крыму46
Рублю предсказали обвал115
Финалистку Missis World Russia забили молотком81
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение