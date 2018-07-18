Транспортный узел «Девяткино» достроят в 2019 году: что это такое и чем он поможет жителям Ленобласти

Созданием первой очереди транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» займется компания АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга Ленобласти ». Уже подготовлена «дорожная карта» объекта, в которой указаны точные сроки реализации проекта, права и обязанности сторон. «Карту» уже подписали чиновники, но инвесторы пока в режиме ожидания

Кто и когда построит ТПУ?

Первая версия «дорожной карты» попала в руки коллегам из «Коммерсанта». Стартовую очередь реализации ТПУ «Девяткино» разобьют на семь этапов. Участниками проекта заявлены областные комитеты, Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти и инвесторы — ООО «Первая транспортная корпорация» и ООО «Яндекс. Автобусы».

В документе четко прописано, что разобраться с выделением средств на проект, выкупом частных земель под строительство необходимо до конца 2018 года. За это отвечают чиновники вместе с депутатами областного парламента. В этот же срок должен быть утвержден проект планировки для размещения объекта. С 1 января по 1 июня 2019 года государственные структуры будут решать имущественно-правовые вопросы с владельцами земель.

До середины февраля следующего года для реализации проекта создадут новое юрлицо — Специальная проектная компания (СПК). В состав юридического лица войдут «Первая транспортная корпорация», «Яндекс. Автобусы» и областные структуры. Именно СПК выберет проектировщика, который разработает проектно-сметную документацию и в течение месяца предоставит ее для утверждения. На возведение здания автовокзала и дополнительной к нему инфраструктуры СПК получит всего полгода. Ввести здание в эксплуатацию компания должна успеть до 30 декабря 2019 года.

Что из себя представляет объект?

Современное ТПУ «Девяткино» включает в себя станцию железнодорожного транспорта, международный и междугородний автобусные вокзалы, парковку, коммерческие здания и саму станцию петербургского метрополитена «Девяткино». Отметим, что «Девяткино» фактически находится во Всеволожском районе Ленобласти.

Строительство первой очереди ТПУ «Девяткино» будет реализоваться на основе концессионного соглашения. «Первая транспортная корпорация» должна будет спроектировать и построить объект, а после стать его оператором. На сегодняшний день компания курирует работу около 20 автовокзалов на территории Челябинской области . «Яндекс. Автобусы» выступит техническим партнером проекта. Компания обещает создать цифровую платформу для организации перевозок автовокзала. Объем инвестиций составит более 400 млн рублей.

Проект также включает в себя развязку с КАД, строить которую в этом году начала компания «Возрождение», а также автомобильный обход Мурино и Нового Девяткино с выходом на дорогу «Санкт-Петербург — Матокса». Подключить обход и развязку с КАД к ТПУ, согласно «дорожной карте», необходимо до конца 2019 года. Общая стоимость автовокзала, а также объектов, необходимых для обеспечения транспортной доступности ТПУ «Девяткино», составляет около 4 млрд рублей.

Кто еще не подписался под проектом?

Пока под документом стоят лишь подписи региональных чиновников. Инвестор «Яндекс. Автобусы» сообщил, что указанные сроки в «дорожной карте» его устраивают, но отказался сообщить, подписал ли представитель компании документ.

Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор «Первой транспортной корпорации» Станислав Новичихин.

Что мне с этого?