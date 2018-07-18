Венгер сожалеет, что жертвовал всем ради лондонского «Арсенала»

По словам 68-летнего специалиста, большой ошибкой было то, что он на протяжении двух с небольшим десятилетий «находился в одном и том же клубе». «Мне по душе новые вещи, перемены. Наверное, немного был пленником, брошенных мне вызовов», — констатировал француз. Венгер признался, что был одержим успехом «канониров» на поле, добавив, что одним из самых сложных испытаний в качестве тренера было пожертвовать личной жизнью.

"Я сожалею, что пожертвовал всем, потому что понимаю, что навредил многим людям, находившимся вокруг меня, — отметил он. — Я пренебрегал многими людьми, пренебрегал своей семьей, близкими мне людьми. В глубине души одержимый человек эгоистичен в своем стремлении к тому, что любит. Он игнорирует много других вещей".

По словам специалиста, он примет решение о дальнейшей деятельности «в ближайшие несколько месяцев».

Французский эксперт возглавил «Арсенал» в сентябре 1996 года и уже во втором сезоне привел команду к победе в чемпионате Англии . В общей сложности «канониры» под руководством французского специалиста трижды становился чемпионом Англии, по семь раз обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 году он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижения Джорджа Рэмзи , установленное в 1920 году. Француз стал первым тренером, который дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов (2006).

Венгер трижды признавался тренером сезона в Английской премьер-лиге, четыре раза — тренером года в Европе. Международная федерация футбольной истории и статистики в 2010 году назвала его лучшим тренером первого десятилетия XXI века. Ранее он был включен в Зал славы английского футбола. До прихода в «Арсенал» Венгер тренировал японский «Нагоя Грампус», под руководством которого клуб завоевал Кубок Императора и Суперкубок страны.