За взятку в 1,2 млн руб. работник филиала ОАО РЖД может получить до 15 лет тюрьмы

В ходе следствия было установлено, что в июне 2018 года в Киришском районе ЛО председатель гаражного кооператива обратился к главному инженеру Мгинской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» . Он просил оказать содействие в подготовке и оформлении документации по технологическому монтажу и присоединению электрических сетей гаражного кооператива к электрическим сетям Октябрьской дирекции инфраструктуры. Сотрудник РЖД согласился помочь за взятку в 1,2 млн руб.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками экономической полиции ГУМВД по Санкт-Петербургу и ЛО, подозреваемый, находясь в салоне личного автомобиля на территории гаражного кооператива, получил взятку в размере 1,2 млн руб., из которых 15 тыс. являлись подлинными, а остальные — муляжами.

В отношении сотрудника РЖД возбуждено уголовное дело согласно ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Данная статья предусматривает широкий спектр наказаний, в том числе штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.