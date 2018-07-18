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Архангельские кондукторы будут носить униформу
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Архангельские кондукторы будут носить униформу 

АиФ Архангельск 30 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
С 17 июля кондукторы и водители автобусов компании-перевозчика «Архтрансавто» носят ярко-зеленую жилетку.
«Первая партия — 120 штук — будет выдана кондукторам, — говорит директор «Архтрансавто» Николай Карягин. — Заказана и вторая — она предназначена для экипировки водителей. Ярко-зеленый цвет выбран неслучайно: бывают ситуации, когда кондуктору или водителю необходимо выйти на проезжую часть, чтобы оказать помощь пассажиру или пешеходу, в случае ДТП. Зеленые жилеты будут видны участникам дорожного движения издалека. Так же и пассажиры, заходя в автобус, будут сразу видеть, где находится кондуктор».
Кстати, на прошлой неделе в Архангельске появились 4 новых низкопольных МАЗа — их направят на маршрут №5.
Напомним, с 1 июня в Архангелське и Северодвинске подняли тарифы на проезд, объясняя это тем, что цена не менялась с 2015 года, а автопарк пообещали обновить.
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