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Ордынские перспективы 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Также глава региона поставил задачу рассмотреть возможность усовершенствования работ по дноуглублению с использованием ресурсов регионального и федерального уровней. Проведение работ необходимо для улучшения судоходных условий на данном участке Оби. Врио губернатора посетил сельскую врачебную амбулаторию в селе Кирза. Андрей Травников подтвердил: в этом году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013–2020» врачебной амбулатории будет передан новый автомобиль для службы скорой помощи.
Всего в населенные пункты области в этом году отправятся 32 автомобиля, укомплектованных современным медицинским оборудованием. Часть автомобилей приобретают на средства федерального бюджета, часть — на средства бюджета Новосибирской области. Глава региона напомнил, что обновление автомобильного парка скорой помощи проходит в нашем регионе в плановом режиме и позволяет улучшить доступность и качество медицинской помощи в сельских территориях области.
Также Андрей Травников проинспектировал работу биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в Ордынском. По итогам осмотра он дал поручение муниципальным властям и подрядчику актуализировать график проведения работ и их финансирования и обеспечить максимально жесткий контроль за его соблюдением. Врио губернатора ознакомился и с работой спортивных объектов: стадиона после реконструкции, крытой хоккейной коробки многоцелевого использования, провел встречу с футбольными командами «Шторм» и «Строитель». Во время рабочей поездки в Ордынский район Андрей Травников провел встречи с рабочими коллективами деревообрабатывающего предприятия на фабрике ООО «Абсолют-Л», Ордынской центральной районной больницы, с работниками культуры, в частности, с руководством Ордынской детской школы искусств.
ВАЖНО
На встречах с жителями района речь шла о строительстве берего­укрепляющих сооружений Новосибирского водохранилища, о газификации сел, о ремонте автостанции в Ордынском, возведении новых спортивных объектов — в частности, бассейна; создании дополнительных мест в дошкольных учреждениях.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 18 июля 2018 года
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