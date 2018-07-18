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Посол в США: Россия делает все возможное для скорейшего освобождения россиянки Бутиной
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Посол в США: Россия делает все возможное для скорейшего освобождения россиянки Бутиной 

ТАСС 53 минуты назад
ТАСС, 18 июля. РФ делает все возможное для скорейшего освобождения россиянки Бутиной. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он добавил, что Москва не видит ничего нового в деле Марии Бутиной с точки зрения поведения Вашингтона
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