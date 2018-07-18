Посол в США: Россия делает все возможное для скорейшего освобождения россиянки Бутиной 

ТАСС: последние новости

Два человека пострадали при столкновении двух трамваев в центре Екатеринбурга

Суд в Чечне начал рассматривать дело главы "Мемориала" Титиева о хранении наркотиков

Водолазы ищут двух взрослых и ребенка, которые могли утонуть в реке Обь в Новосибирске