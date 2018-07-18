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Амурский тигр погиб в Приморском крае
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Амурский тигр погиб в Приморском крае 

Национальный Туристический Союз 29 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Мертвое животное обнаружили в воде, сообщает новостное агентство ИНТЕРфакс. По предварительным данным, тигр погиб, не справившись с потоками течения.
Не смотря на то, что такие смерти случаются с представителями семейства кошачьих из-за особенностей строения тела — при переправе через реку они не могут высоко поднять голову и захлебываются, будет проведена экспертиза. Полосатый хищник мог быть убит браконьерами, а преступление должна была скрыть река.
Амурский тигр — краснокнижное животное, по данным 2015 года на Дальнем Востоке осталось около 540 особей. Именно поэтому важна каждая особь.
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