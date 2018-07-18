Продажи Swatch достигли рекордного показателя за три года

Выручка Swatch за первое полугодие 2018 г. выросла на 14,7% до 4,27 млрд швейцарских франков, чистая прибыль за этот же период увеличилась на 66,5%, до 468 млн франков. Об этом говорится в сообщении компании.

Это лучшая выручка компании за три года, уточняет Bloomberg . Продажи выросли во всех регионах, отмечает Swatch. По прогнозам компании, второе полугодие 2018 г. обещает дальнейший рост.