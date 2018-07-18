Продажи Swatch достигли рекордного показателя за три года 

Выручка Swatch за первое полугодие 2018 г. выросла на 14,7% до 4,27 млрд швейцарских франков, чистая прибыль за этот же период увеличилась на 66,5%, до 468 млн франков. Об этом говорится в сообщении компании.
Это лучшая выручка компании за три года, уточняет Bloomberg. Продажи выросли во всех регионах, отмечает Swatch. По прогнозам компании, второе полугодие 2018 г. обещает дальнейший рост.
Результаты Swatch подчеркивают восстановление швейцарской часовой промышленности после многолетнего спада, пишет Bloomberg. По данным агентства, в последнее время даже недорогой сегмент, который страдал от конкуренции со стороны Apple Watch, демонстрирует признаки восстановления. Потребители хотят реальных ценностей — не только материальных, но и реальных, говорится в сообщении Swatch. Компания отмечает, что в мире появляется новый тренд, противоположный к «товарному потребительству» (когда вещь быстро теряет ценность) и возрастает интерес к поддержанным и винтажным товарам.