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Иностранные болельщики потратили 1,5 миллиарда долларов за время чемпионата мира
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Иностранные болельщики потратили 1,5 миллиарда долларов за время чемпионата мира 

Говорит Москва 24 минуты назад
Речь идёт о тратах на отели, рестораны, фастфуд и сувениры. Отмечается, что эта сумма в два раза больше по сравнению с прошлым годом, когда в России проходил Кубок Конфедераций.
В Москве во время чемпионата мира иностранцы потратили 100 миллиардов рублей. Что касается Никольской улицы, которая была неофициальной фан-зоной, там средний чек составил почти 9 тысяч рублей. Особо отметились болельщики из Катара, которые в третий день турнира совершили четыре покупки на восемь миллионов рублей. Что именно они приобрели, не уточняется.
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