Кавказская война: почему она стала самой длительной в русской истории

Летом 1864 года завершилась самая длительная война России XIX века, ставшая частью сложной борьбы за обладание Кавказом. В ней столкнулись национальные менталитеты и геополитические интересы. «Кавказская карта» разыгрывалась сложно.

Восточная война и стратегия Ермолова

Начальный период Кавказской войны неразрывно связан с деятельностью Алексея Петровича Ермолова, сосредоточившего в своих руках всю полноту власти на неспокойном Кавказе.

Впервые русским войскам на Кавказе пришлось столкнуться с таким новым явлением как восточная война — война, где победа достигается не только на поле боя, и далеко не всегда связана с количеством поверженных врагов. Неизбежной составляющей такой войны становится унижение побежденного противника, без которого победа не могла быть достигнута в полном ее смысле. Отсюда чрезвычайная жестокость действий и той и другой стороны, которая порой не укладывалась в голове современников.

Однако, проводя жесткую политику, Ермолов большое внимание уделял строительству крепостей, дорог, просек и развитию торговли. С самого начала делалась ставка на постепенное освоение новых территорий, где одни только военные походы не могли дать полного успеха.

Достаточно сказать, что от болезней и дезертирства войска теряли как минимум в 10 раз больше солдат, чем от непосредственных столкновений. Жесткая, но последовательная линия Ермолова не была продолжена его преемниками в 30-е — начале 40 годов XIX века. Такой временный отказ от стратегии Ермолова затянул войну на несколько долгих десятилетий.

Навечно в строю

После присоединения в 1829 году Черноморского побережья Кавказа, начинается строительство укреплений для пресечения работорговли и контрабандной доставки оружия горцам из Турции . За 9 лет на протяжении 500 км от Анапы до Поти было построено 17 укреплений.

Служба в укреплениях Черноморской линии, сообщение между которыми осуществлялось два раза в год и только по морю, была чрезвычайно тяжелой и в физическом и моральном плане.

В 1840 году горцы взяли штурмом Вельяминовское, Михайловское, Николаевское укрепления и форт Лазарев, но потерпели поражение под стенами Абинского и Навагинского укреплений. В истории же наиболее памятным остался подвиг защитников Михайловского укрепления. Оно было построено в устье реки Вулан.

На весну 1840 года гарнизон состоял из 480 человек (при 1500 необходимых для обороны) из них до трети больных. 22-го марта 1840 года Михайловское было взято штурмом горцами. Большинство защитников укрепления погибло в бою, несколько человек попали в плен. Когда положение гарнизона стало безнадежным, нижний чин 77-го Тенгинского пехотного полка Архип Осипов взорвал ценой своей жизни пороховой погреб, уничтожив несколько сотен противников.

Впоследствии на этом месте был построен поселок, названный в честь героя — Архипо-Осиповка. Согласно приказу № 79 от 8 ноября 1840 года военного министра А. И. Чернышева: «Для увековечения же памяти о достохвальном подвиге рядового Архипа Осипова, который семейства не имел, Его Императорское Величество высочайше повелеть соизволил сохранить навсегда имя его в списках 1-й гренадерской роты Тенгинского пехотного полка, считая его первым рядовым, и на всех перекличках при спросе этого имени первому за ним рядовому отвечать: „Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении“».

В ходе Великой Отечественной войны многие славные традиции старой армии были восстановлены. 8 сентября 1943 года был издан приказ о первом зачислении навечно в списки полка Красной Армии. В качестве первого героя был избран рядовой Александр Матросов

Ахульго

В 30-40 годы XIX века русское командование неоднократно пыталось быстро завершить войну одним мощным ударом — занятием или разрушением наиболее крупных и укрепленных аулов на территории, подконтрольной Шамилю.

Ахульго (резиденция Шамиля) был расположен на отвесных скалах и с трех сторон окружен рекой. 12 июня 1839 года аул был осажден 13-тысячным русским отрядом под командованием генерал-лейтенанта Граббе. Защищали Ахульго около 2 тысяч горцев. После неудачи лобовой атаки, русские войска перешли к последовательному захвату укреплений, активно используя артиллерию.

22-го августа 1839 года Ахульго был взят штурмом после 70-дневной осады. Русские войска потеряли 500 человек убитыми и 2500 человек ранеными; горцы около 2 тысяч убитыми и пленными. Раненному Шамилю с несколькими мюридами удалось спастись и укрыться в горах.

Взятие Ахульго стало значительным, но временным успехом русских войск на Кавказе, поскольку взятие отдельных и даже мощных аулов, без закрепления на занятой территории, не давало ровным счетом ничего. Участники взятия были награждены серебряной медалью «За взятие аула Ахульго». Взятию считавшегося неприступным аула была посвящена первая и, к сожалению не сохранившаяся панорама Франца Рубо «Штурм Аула Ахульго».

Даргинская экспедиция

В 1845 году назначенный на пост наместника на Кавказе герой войны 1812 года Михаил Семенович Воронцов предпринял очередную крупную попытку покончить с могуществом Шамиля одним решительным ударом — взятием аула Дарго. Преодолевая завалы и сопротивление горцев, русским войскам удалось занять Дарго, вблизи которого они были окружены горцами и вынуждены пробиваться назад с огромными потерями.

С 1845 года, после неудачной Даргинской экспедиции, Воронцов вернулся к стратегии Ермолова: возведению крепостей, строительству коммуникаций, развитию торговли и постепенному сужению территории имамата Шамиля.

А дальше началась игра нервов, когда Шамиль неоднократными набеговыми операциями пытался спровоцировать русское командование на новый большой поход. Русское командование, в свою очередь, ограничивалось отражением набегов, продолжая проводить свою линию. С этого момента падение Имамата было вопросом времени. Хотя на несколько лет окончательное покорение Чечни Дагестана задержала тяжелая для России Крымская война.

Десант на мыс Адлер

В период Кавказской войны продолжала совершенствоваться тактика высадки десантов. Как правило, действуя совместно с сухопутными войсками, моряки находились в первом эшелоне десанта. С приближением к берегу, они с лодок проводили обстрел из фальконетов, а затем, в зависимости от ситуации, обеспечивали высадку основных сил десанта.

В случае массированной атаки, горцев отражали штыками в сомкнутом строю, где жуткие в рукопашном бою шашки и массивные кинжалы были неэффективны. Кроме того, у горцев бытовало суеверие, что воин, заколотый штыком, уподобляется свинье и это считалось позорной смертью.

Однако в 1837 году, во время высадки на мыс Адлер, все получилось иначе. Вместо того чтобы сразу атаковать завалы, десантные войска направили в лес, предполагая отвлечь горцев от настоящего пункта высадки, или вынудить разделить силы.

Но все вышло наоборот. Горцы от огня морской артиллерии скрылись в лесу, и направленные туда русские войска столкнулись с численно превосходящим противником. В густом лесу произошло несколько жарких схваток, стоивших немалых потерь.

В числе погибших в этом бою был и известный писатель-декабрист прапорщик Александр Бестужев-Марлинский. Раненый несколькими пулями, он был изрублен набежавшей толпой горцев. Спустя несколько дней был убит убыхский мулла, у которого были обнаружен перстень и пистолет, ранее принадлежавшие Бестужеву.

Победа или деньги

Завершающий этап Кавказской войны в Чечне и Западном Дагестане был связан с деятельностью князя Барятинского, который во многом продолжил линию Ермолова и Воронцова.

После неудачной Крымской войны в российских верхах раздавались голоса о том, что необходимо заключить с Шамилем прочный мир, обозначив границы Имамата. В особенности этой позиции придерживалось министерство финансов , указывая на огромные и в экономическом смысле неоправданные расходы на ведение боевых действий.

Однако Барятинский, благодаря своему личному влиянию на царя, не без труда добился сосредоточения на Кавказе огромных сил и средств, о которых ни Ермолов, ни Воронцов не могли даже мечтать. Численность войск была доведена до 200 тыс. человек, получавших новейшее по тем временам вооружение.

Избегая крупных рискованных операций, Барятинский медленно, но методично сжимал кольцо вокруг остававшихся под контролем Шамиля аулов, занимаю одну твердыню за другой. Последним оплотом Шамиля стал высокогорный аул Гуниб, взятый 25 августа 1859 года.

Подвиг Георгиевского поста в Липках

После покорения Чечни и Дагестана, основные события развернулись на Западном Кавказе — за Кубанью и на Черноморском побережье. Возводимые посты и станицы нередко становились объектом нападения. Так 3 сентября 1862 года горцы атаковали Георгиевский пост Адагумской линии, где находились: казачий сотник, урядник, один канонир и 32 казака.

Горцы изначально предполагали провести набег на станицу Верхне-Баканскую и атака поста им мало что давала с точки зрения добычи. Тем не менее, в расчете на внезапность, пост был атакован. Две первые атаки были отбиты ружейным огнем, однако в ходе третьего приступа горцы ворвались внутрь укрепления. 18 остававшихся к этому моменту защитников укрылись в полуземлянке и погибли в огне пожара, отстреливаясь до конца. Но и внезапность нападения горцами была утрачена, потери велики, и они вынуждены были отказаться от первоначальной цели набега и отступить, унося с собой, по оценкам лазутчиков, около 200 убитых.