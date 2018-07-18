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Мебельный гипермаркет крупной российской сети откроется в Нижнем Новгороде
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Мебельный гипермаркет крупной российской сети откроется в Нижнем Новгороде 

nn.ru 36 минут назад
Фото: nn.ru
Открытие планируется 19 июля. Об этом сообщается на сайте компании.
Компания набирает на работу нижегородцев, вакансии размещены на сайтах по поиску работы. Так, на вакансии продавцов-консультантов в разных отделах предлагают зарплату от 25 до 40 тысяч рублей. «Специалистам послепродажного обслуживания» обещают от 30 тысяч рублей в месяц.
Hoff — крупная российская сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома. Сеть насчитывает 36 магазинов по России (Москва, Санкт-Петербург, Подольск, Самара, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Новороссийск, Екатеринбург, Казань, Оренбург и Тюмень). В гипермаркетах продают мебель, кухонные гарнитуры, товары для дачи, текстиль, декор, ковры, аксессуары для дома.
В Нижнем Новгороде уже работает много подобных гипермаркетов: IKEA, «Максидом», «ОБИ», «Посудацентр», «Уютерра», «Castorama», «Нохт». Товары для дома продаются и в продуктовых гипермаркетах типа «Ашана» и «Ленты».
Кстати, гипермаркет открывается в ТРЦ «Фестиваль». Раньше там с 2014 года работал супермаркет «Бахетле», но, как писал NN.RU, в 2016 году магазин закрылся. Как рассказали в компании, из-за того, что здание торгового комплекса «Фестиваль» не соответствует требованиям пожарной безопасности».
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