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Недалеко от Тимирязевского открыли две точки велопроката
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Недалеко от Тимирязевского открыли две точки велопроката 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В районах Восточное Дегунино и Бескудниковский появилось два пункта велопроката. Адреса для них выбрали сами жители путем онлайн-голосования. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры САО.
— В Бескудникове взять напрокат велосипед можно по адресу Бескудниковский бульвар, д. 40. В районе Восточное Дегунино стоянка велосипедов расположилась по адресу ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп. 1, — рассказала пресс-секретарь префекта САО Марина Копылова.
С подробными правилами велопроката можно ознакомиться на сайте «Велобайк». (мю)
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