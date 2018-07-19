Недалеко от Тимирязевского открыли две точки велопроката

В районах Восточное Дегунино и Бескудниковский появилось два пункта велопроката. Адреса для них выбрали сами жители путем онлайн-голосования. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры САО.

— В Бескудникове взять напрокат велосипед можно по адресу Бескудниковский бульвар, д. 40. В районе Восточное Дегунино стоянка велосипедов расположилась по адресу ул. 800-летия Москвы, д. 11, корп. 1, — рассказала пресс-секретарь префекта САО Марина Копылова.

С подробными правилами велопроката можно ознакомиться на сайте «Велобайк». (мю)