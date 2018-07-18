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ВТБ продлил время приема внутренних платежей
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ВТБ продлил время приема внутренних платежей 

АиФ Казань 20 минут назад
Фото: АиФ Казань
Банк ВТБ расширил для корпоративных клиентов операционное время проведения внутрибанковских платежей в два раза. Теперь данные платежи, поступившие по системе дистанционного банковского обслуживания с 6:00 до 23:00 по местному времени во всех регионах присутствия банка и с 6:00 до 22:00 в Калининградской области, исполняются текущим днем.
Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: «Один из приоритетов нашей работы — забота о комфорте клиентов. Банк постоянно разрабатывает новые сервисы и расширяет текущие возможности, чтобы максимально удовлетворить потребности наших клиентов. Принятое нововведение — это очередной шаг в развитии расчетного обслуживания и повышении качества сервисов ВТБ».
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