Переаттестацию работников опасных производств будут проводить раз в пять лет

С 1 января 2019 года работники опасных производств должны будут проходить переаттестацию и получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности раз в пять лет.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 18 июля. В документе идёт речь обо всех работниках, включая руководителей организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта.

Новые правила затронут и тех сотрудников, чья деятельность связана с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на таких объектах.