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Переаттестацию работников опасных производств будут проводить раз в пять лет
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Переаттестацию работников опасных производств будут проводить раз в пять лет 

Парламентская газета 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года работники опасных производств должны будут проходить переаттестацию и получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности раз в пять лет.
Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 18 июля. В документе идёт речь обо всех работниках, включая руководителей организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта.
Новые правила затронут и тех сотрудников, чья деятельность связана с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на таких объектах.
Категории работников и порядок проведения переаттестации определит Правительство РФ. К его обязанностям также отнесли определение основания и сроков для проведения первичной и внеочередной аттестации работников. Ростехнадзор по согласованию с МЧС РФ займется разработкой типовых дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности. Те граждане, которые не пройдут экзамен, к работе допущены не будут.
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