Культурный центр на Коминтерна провел серию мастер-классов «КультЛето»

Культурный центр вот уже третью неделю проводит мастер-классы в рамках проекта «КультЛето» на территории Бабушкинского парка, сообщает PR-менеджер центра Алена Мидакова.

По ее словам, творческие мастер-классы прошлой недели показали детям, как из подручных материалов делать необычные вещи. Ребята сделали игрушку «Тауматроп», маски из бумаги и картона, яркие открытки с помощью вышивки и многое другое.

Проект ориентирован на детей и взрослых, которые проводят лето в городе. Программа мастер-классов разделена на три тематических блока: активные игры из серии «Играем!», творческие мастер-классы из серии «Творим!» и мастер-классы театральной тематики «Просто сказка!». (ис)