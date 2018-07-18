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Наказания за подпольные казино будут ужесточены
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Наказания за подпольные казино будут ужесточены 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Штрафы для организаторов подпольных казино в букмекерских конторах увеличат до 6 лет. Соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении.
Изменения вносятся в Уголовный кодекс и КоАП. Законы были разработаны Правительством РФ в 2015 году по поручению президента. С 2012 по 2015 год число осуждённых за организацию подпольных казино увеличилось более чем в два раза — с 54 до 110 граждан, причём большинство из них были приговорены к штрафу. Но так как нижний порог денежных санкций не был установлен, этот вопрос оставался на усмотрение суда. По факту, судьи могли оштрафовать нарушителей всего на 10 тысяч рублей.
На данный момент ситуация не изменилась: нелегальные игорные клубы закрывают, их владельцы платят небольшие штрафы, после чего они снова открываются. Нередко казино маркируются под интернет-кафе, биржи, пункты приёма ставок.
Поправками устанавливается нижний порог штрафа за нелегальный игорный бизнес. Минимальный — 300 тысяч рублей, а максимальный — полтора миллиона рублей. За это же нарушение граждане могут сесть в тюрьму на 4 года. Если они действовали в составе организованной преступной группы — на 6 лет.
Владельцы казино и игровых автоматов, маскирующихся под букмекерские конторы, также будут отвечать по Уголовному кодексу. Аналогичные наказания вводят для граждан, которые предоставляют помещения для организации незаконного игорного бизнеса.
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