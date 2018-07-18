«Не пугайте людей»: свердловский СПИД-центр прокомментировал новый рейтинг Роспотребнадзора

После официального доклада Роспотребнадзора в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом корреспонденту E1.RU прокомментировали эпидемическую ситуацию с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией в регионе.

— Не пугайте людей, — сказал E1.RU специалист центра. — По показателю поражённости ВИЧ-инфекцией (в Свердловской области это 1741,4 человека на 100 тысяч) мы на первом месте только за счёт того, что за прошедшие годы у нас накопилось много человек с таким диагнозом, а также из-за большой территории субъекта РФ

По словам врача, по первичной заболеваемости регион «давно не в лидерах». Постепенное снижение началось с 2015 года. Показатель заболеваемости упал со 170 до 157 человек на 100 тысяч. Сейчас Свердловская область с первых позиций по заболеваемости переместилась на 13-е место среди субъектов РФ (УрФО занимает в этом рейтинге третье место).

— Мы с 2014 года активно работаем на выявление новых случаев. Количество молодых людей, зараженных ВИЧ, упало в разы, — уточнили в свердловском СПИД-центре.

В 2016 году громкие заголовки о том, что Екатеринбург охватила эпидемия ВИЧ, вызвали чуть ли не панику в городе. Мы разобрались вместе с Горздравом в том, насколько опасна ситуация с ВИЧ, кто в группе риска, как защититься. Врачи настроены оптимистично: в конце прошлого года они рассказывали, что увеличения числа новых случаев инфицирования не наблюдается, хотя обследованных после прошлогодней шумихи в прессе стало больше.

В Екатеринбурге количество желающих сдать тест на ВИЧ стало так велико, что в поликлиниках открыли кабинеты, где можно сделать это в удобное время.

В этом году из-за изменившейся системы закупок препаратов ВИЧ-инфицированным екатеринбуржцам устроили «адскую карусель» с выдачей лекарств: пациенты говорят, что раньше терапию выдавали сразу на три месяца, а теперь «еле на месяц наскребают».