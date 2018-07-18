Грант на разведение свиней обернулся для северянина уголовным делом

Вместо развития хозяйства Круглов потратил деньги на собственные нужды

Жителя деревни Лампожня в Мезенском районе Владимира Круглова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Получив от Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области грант на ведение хозяйства, он потратил его не на другие цели.

Чуть меньше полутора миллиона рублей должны были пойти на развитие свиноводства. На эти деньги Круглов должен был отремонтировать складские здания, закупить свиней и технику.

Вместо этого Круглов не занимался фермерством, а деньги потратил по своему усмотрению.

В мае Арбитражный суд постановил взыскать с фермера всю сумму в пользу Министерства. Теперь Круглову грозит лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.