С запада к Хабаровску идет тенденция на более прочный асфальт

В рамках рабочего визита Хабаровск посетил замруководителя Росавтодора Игорь Астахов , сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Он проверил исполнение приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого в этом году в Хабаровской агломерации планируется реконструкция дорог на сумму 1 млрд 786,6 млн рублей. В сопровождении начальника управления дорожной деятельности и автомобильного транспорта министерства промышленности и транспорта региона Павла Андрюшко он встретился с Олегом Гроо, возглавляющим управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска. Чиновники оценили качество дорожного полотна тех трасс, реконструкция которых была проведена в прошлом году.

По мнению Игоря Астахова, в Хабаровске нужно переходить на новые, более качественные, более щебенистые асфальтобетонные смеси. Те же, что используются сейчас, могут применяться на менее загруженных дорогах.

Игорь Гроо рассказал проверяющим о текущих работах на 24 дорожных участках и ближайших планах. В частности, о том, что в августе запланировано обустройство 12 перекрестков, которые в рамках заключённого контракта будут оборудованы видеокамерами. По его словам, муниципальные предприятия готовы закончить все работы по реконструкции дорог к 25 сентября, однако проблемы могут возникнуть с частными предприятиями, поэтому их готовы усилить силами МУПов.

— Программа рассчитана до 2025 года, и Хабаровск в этой программе остается, за прошлый год город свои обязательства выполнил, и нет оснований считать, что в этом году будет иначе, — сказал Олег Гроо.

Говоря о качестве дорожного покрытия, он заявил, что рекомендации федерального дорожного агенства будут учитываться при работах уже в текущем году.

— Мы понимаем, что с запада идет тенденция на более щебенистые смеси, если нам позволят чуть больше увеличить смету, мы применим более дорогостоящий, более прочный асфальтобетон, — сообщил он.

При этом он отметил, что к качеству дорог, отремонтированных в прошлом году, особых претензий нет, гарантия на дорожное полотно составляет пять лет, и если в течении этого периода возникают проблемы, то подрядные организации за свой счет обязаны проводить ремонт. Помимо Хабаровска, большой объем работ выполняется и в Хабаровском районе. Уже находятся в стадии сдачи заказчику участки автодороги в Матвеевке, подъезд к Гаровке-2, участок от Некрасовки до Вишневки. Всего выполнены работы на 3 объектах, по 10 объектам ведется приёмка, 13 объектов в работе. Всего к концу года в рамках проекта в нормативное состояние будет приведено 114 км автодорог в Хабаровской агломерации (в два раза больше, чем в 2017 году).