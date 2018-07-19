Прочь из дома! Нижегородские ДУКи лишаются лицензии за плохую работу

Пять домоуправляющих компаний (ДУК) в регионе потеряли лицензии. Ещё сотню ждёт «разбор полётов». К чему приведёт очередная попытка навести порядок на рынке ЖКХ?

В услугах не нуждаются

Лицензионная комиссия при министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области лишила четыре домоуправляющих компании возможности оказывать услуги жителям многоквартирных домов. По данным облправительства, речь о МУП ЖКХ «Ильинское» (Городецкий район), ООО «ГДК» ( Выкса ), ООО «Жилсервис-2» (Арзамасский район) и ООО «Кулебакская центральная управляющая компания». Ранее лицензию аннулировали у ООО «УК „Твой дом“ (Нижний Новгород). Все организации признаны банкротами. Сегодня это повод для отзыва лицензии наряду с неисполнением обязанностей по содержанию жилых домов.

»Некоторые из этих компаний были созданы только для того, чтобы копить долги и перепоручать управление домом другим организациям, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков . — В августе рассмотрим дела ещё около 100 УК, которые не занимаются прямой деятельностью».

О решении лицензионная комиссия уведомит муниципальные власти, те — горожан. После этого общему собранию жильцов многоквартирного дома предстоит выбрать другую УК или же орган местного самоуправления проведёт открытый конкурс.

Вычеркнуть из списка

Но и без отзыва лицензии собственники квартир вправе вывести свой дом из списка, если их не устраивает качество услуг УК. Это удалось жителям дома № 46 по ул. Витебской в Нижнем Новгороде. Отправной точкой стала прибавка в одной из квитанций за ЖКХ в 2015 году. «ДК Канавинского района», по словам участника инициативной группы жильцов дома Владислава Чудецкого, попросил оплатить работы по озеленению придомовых территорий за 1,9 млн руб. С каждой квартиры причиталось по 1,5-2 тыс. руб. Жильцы обратились в прокуратуру . До конца в этой истории не разобрались до сих пор…

«А с марта 2017 года мы стали жаловаться в госжилинспекцию точечно, — делится опытом Владислав Чудецкий. — Нас не устраивало состояние крыши, входных групп, системы отопления, мусор в подвале. Госжилинспекция фиксировала нарушения, предписывала их устранить, но этого не происходило. Тогда мы решили создать ТСЖ. От услуг УК мы отказались через суд, пройдя много этапов, хотя в законе всё написано гладко».

Именно из-за несовершенства законов на рынке работает много недобросовестных поставщиков услуг.

«Рынок ЖКХ у нас «дикий», — считает координатор ассоциации советов многоквартирных домов Дзержинска Сергей Чендырин. — УК на местах остаются фактически хозяевами вверенных им домов, порядка в отрасли нет. Возможно, ситуация с лишением лицензии пяти ДУКов региона — это урок другим компаниям. Пришло время привести дела в порядок и ориентироваться на интересы собственников квартир».