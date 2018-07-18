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Четыре лишенные лицензии ДУКа задолжали за электричество почти 5,7 млн рублей
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Четыре лишенные лицензии ДУКа задолжали за электричество почти 5,7 млн рублей 

В городе N 33 минуты назад
Фото: В городе N
ПАО «ТНС энерго НН» требует погашения задолженности за электроэнергию от четырех управляющих компаний Нижегородской области, лишенных лицензии. На данный момент общая сумма долга составляет 5 миллионов 673 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Напомним, 12 июля этого года Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области лишило лицензии четыре домоуправляющие компании области: МУП ЖКХ «Ильинское» (Городецкий район), ООО «ГДК» (Выкса), ООО «Жилсервис-2» (Арзамасский район) и ООО «Кулебакская центральная управляющая компания». Все эти компании были признаны банкротами за долги за электроэнергию.
Так, сумма долгов ДУКов составляет:
ООО «Кулебакская центральная управляющая компания» — порядка 4 миллионов рублей;
ООО «ГДК» (Выкса) — свыше 1,4 миллиона рублей;
МУП ЖКХ «Ильинское» (Городецкий район) — свыше 67,8 тысяч рублей;
ООО «Жилсервис-2» (Арзамасский район) — свыше 32,7 тысяч рублей.
Отметим, что суммарный долг всех управляющих компаний Нижегородской области составляет больше 833 миллионов рублей. При этом, как показывает статистика, большинство жителей региона исправно оплачивает счета.
ДУКи фактически кредитуются за счет жителей и за наш счет. Они собирают плату за общедомовые нужды, но не перечисляют ее поставщику электроэнергии, — возмутился заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Олег Шавин.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Шавин предложил вариант борьбы с недобросовестными домоуправляющими организациями. С должников он предлагает в судебном порядке требовать взыскания задолженностей. А для остальных компаний в качестве дисциплинирующего фактора он намерен использовать угрозу лишения лицензии.
Напомним, нижегородская турфирма похитила электроэнергию более чем на 3 млн рублей.
Фото: pixabay.com
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