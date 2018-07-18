Законопроект о требованиях к обороту информационной продукции принят Госдумой во втором чтении

Решение было принято на заседании нижней палаты парламента.

Проектом предлагается установить запрет на распространение программ теле— и радиопередач, перечней и каталогов информационной продукции без знака информационной продукции. Кроме того, за нарушение рассматриваемой нормы предлагается установить административную ответственность согласно ст. 13.21 Кодекса об административном нарушениях (КоАП РФ ) в виде штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от 20 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения.

«Предлагаемые изменения направлены на установление запрета на оборот программ теле— и радиопередач, перечней и каталогов информационной продукции без знака информационной продукции, а также на уточнение правил определения ответственных за данное нарушение лиц, что позволит исключить случаи привлечения к административной ответственности распространителей (в первую очередь главных редакторов, редакции печатных СМИ) за нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ (ст. «Нарушение порядка изготовления или распространения продукции средства массовой информации» — прим. Агентства «Москва» ), совершенные при отсутствии их вины», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, производители теле— и радиопрограмм, теле— и радиоканалы (вещатели) не смогут передавать программы, перечни и каталоги информационной продукции третьим лицам без знака информационной продукции, в том числе посредническим организациям, что позволит свести к минимуму случаи введения в гражданский оборот теле— и радиопрограмм без знака информационной продукции.

Принятыми во втором чтении поправками законопроект дополняется нормой о штрафах за опубликование в СМИ материалов без размещения знака информационной продукции либо со знаком, не соответствующим категории продукции. За указанное нарушение предусматривается введение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. ; на должностных лиц — от 3 тыс. до 7 тыс. руб. ; на юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб.

Кроме того, устанавливается, что производитель, распространитель продукции СМИ вправе заключить с лицом, предоставившим ему для опубликования материал, гражданско-правовой договор, по которому на указанное лицо возлагается обязанность обозначить данный материал знаком информационной продукции.