Бомжи облюбовали центр Саратова

Компания бездомных поселилась на лавочке, расположенной на пересечении улиц Рахова и Московская.

Жители Саратова сообщили в соцсети «ВКонтакте», что «ароматная компашка» поселилась в сквере.

При этом проживание бомжей вносит нотки дискомфорта для прогуливающихся по обновленной пешеходной зоне.

«Я, конечно, все понимаю: погода позволяет, никому нет дела. Если их не трогать, то и они тебя не тронут. Но то, что они гадят (в прямом смысле), не вставая с лавочки…» — пишет в группе «Саратов онлайн» возмущенный саратовец.

Картину довершает разбросанный в сквере на Рахова мусор. Причем, наводят беспорядок не только бомжи, а многие из прогуливающихся.

Автор поста, пожелавший остаться анонимным, справедливо предлагает горожанам начинать порядок с самого себя: «А то живём в своём же дерьме, как те бомжи. Всем добра».