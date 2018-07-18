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Бомжи облюбовали центр Саратова
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Бомжи облюбовали центр Саратова 

Новости Саратова 31 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Компания бездомных поселилась на лавочке, расположенной на пересечении улиц Рахова и Московская.
Жители Саратова сообщили в соцсети «ВКонтакте», что «ароматная компашка» поселилась в сквере.
При этом проживание бомжей вносит нотки дискомфорта для прогуливающихся по обновленной пешеходной зоне.
«Я, конечно, все понимаю: погода позволяет, никому нет дела. Если их не трогать, то и они тебя не тронут. Но то, что они гадят (в прямом смысле), не вставая с лавочки…» — пишет в группе «Саратов онлайн» возмущенный саратовец.
Картину довершает разбросанный в сквере на Рахова мусор. Причем, наводят беспорядок не только бомжи, а многие из прогуливающихся.
Автор поста, пожелавший остаться анонимным, справедливо предлагает горожанам начинать порядок с самого себя: «А то живём в своём же дерьме, как те бомжи. Всем добра».
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