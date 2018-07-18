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«Выездная гостиная» набирает команду
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«Выездная гостиная» набирает команду 

Наш Теплый стан 33 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
«Выездная гостиная» центра социального обслуживания приглашает людей зрелого возраста в дружную команду «Московского долголетия».
Гостиная в скандинавском стиле — это практичность и изысканность, где во всем важна умеренность, а качество важнее количества. В зоне отдыха «Тропарёво» проходят занятия по скандинавской ходьбе — с чувством, толком, главное качеством. «Выездная гостиная» всегда открыта новым посетителям.
«Приходите к нам в ЦСО «Тёплый Стан» по адресу: Профсоюзная 142, наши сотрудники расскажут вам, как всегда оставаться молодыми!», — об этом сообщают сотрудники ЦСО «Ясенево филиал Теплый Стан» на своей странице в «Фейсбук».
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