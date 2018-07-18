Депутаты хотят запретить штрафстоянкам забирать наличные у автовладельцев

Сегодня в областной Думе участники профильного комитета вернулись к обсуждению закинициативы, предложенной депутатом Николаем Бондаренко и предусматривающей переход штрафстоянок на прием оплаты за оказанные услуги безналичным способом. Законопроект, как озвучил глава думского комитета Александр Санинский , получил отрицательные заключения различных ведомств, в результате чего был дополнен изменением по способу безналичной оплаты, которая, по мысли автора, должна осуществляться через кредитные организации путём выставления счетов.

Своё выступление Николай Брндаренко начал с выпада в адрес Александра Санинского по техническому моменту.

«Я уже несколько комитетов с Вами воюю. Почему Вы не включите его вначале? Почему всегда последним вопросом?» — вопросил он.

По словам облдепа, на территории Саратова эвакуируется до 70 автомобилей ежедневно или 200 тысяч автомобилей в год. Причина кроется в том, что частный бизнес рулит всеми этими вещами. Десятки тысяч людей, с которых вымогают средства», — возмутился народный избранник.

«Я соглашусь с Николаем Николаевичем по этому вопросу, потому что здесь есть коррупционная составляющая», — поддержала закинициативу Зинаида Самсонова . Парламентарий также поинтересовалась, сколько из собранных штрафстоянками средств в итоге поступило в бюджет.

«Я делал запрос, я могу сказать. Десять тысяч рублей», — ответил Николай Бондаренко.

«А 280 миллионов должно было поступить в бюджет. Если мы не принимаем эти поправки, то мы коррупционную составляющую оставляем. Мы работаем все на чей-то карман», — отметила Самсонова.

Иную точку зрения озвучил Леонид Писной , объяснивший коллегам алгоритм происходящего.

«Это коммерческая деятельность победителей так называемых конкурсов. От них мы получаем только за аренду земли. Все остальное — это их доход. Понятно, что если прошло по кассе — они заплатят налоги. Если прошло вчёрную, они вымогают и ничего не заплатят», — рассказал Писной, подчеркнув, что юридически регулировать деятельность штрафстоянок сегодня невозможно.

Представитель областного Управления МВД Вадим Панфилов подтвердил сказанное, объяснив, что законодательство запрещает представителям правоохранительных органов находиться в помещении, которое им не принадлежит.

«Поэтому прокуратура наших сотрудников оттуда делегировала, когда мы пытались внедрить эту практику ещё в 2012-2013 годах», — напомнил он.

Итогом заседания стало предложение Александра Санинского оставить закон в комитете для доработки. Своё решение депутат объяснил отсутствием заключений на новую редакцию законопроекта. Однако, оно вызвало шумное недовольство среди депутатов- коммунистов

«Весь комитет высказался «за». У Вас совесть есть? Это называется лобби», — возмутился Николай Бондаренко.