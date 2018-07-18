В Башкирии у браконьеров за убийство кабанов конфисковали снегоходы стоимостью 1,5 млн рублей

Ранее суд первой инстанции приговорил каждого из них к штрафу в размере 100 тысяч рублей и конфисковал ружье, два снегохода и спецодежду в доход государства.

У браконьеров из Альшеевского района конфисковали снегоходы за 1,5 млн рублей, ружье и спецодежду. Об этом сообщает Верховный суд Башкирии.

В суде установлено, что в марте прошлого года мужчины на охоте застрелили трех кабанов. При этом у них не было разрешительных документов. Злоумышленники погрузили мертвых животных на снегоходы, но были задержаны егерем охотничьего хозяйства «Альшей». В результате их незаконный действий природе был причинен ущерб на сумму 195 тысяч рублей. Подсудимые возместили указанную сумму в бюджет.

В ходе рассмотрения уголовного дела мужчины попытались избежать конфискации дорогостоящей техники и сообщили, что не являются собственниками. В качестве доказательства они представили оформленные задним числом договоры о продаже снегоходов третьим лицам более чем за 1,5 млн рублей. Учитывая, что данные сделки не прошли регистрацию, а транспортные средства не были поставлены на учёт в Гостехнадзоре, суд пришелк выводу о фиктивности договоров. Верховный суд оставил приговор в силе.

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