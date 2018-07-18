Ещё
В Башкирии у браконьеров за убийство кабанов конфисковали снегоходы стоимостью 1,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии у браконьеров за убийство кабанов конфисковали снегоходы стоимостью 1,5 млн рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Ранее суд первой инстанции приговорил каждого из них к штрафу в размере 100 тысяч рублей и конфисковал ружье, два снегохода и спецодежду в доход государства.
У браконьеров из Альшеевского района конфисковали снегоходы за 1,5 млн рублей, ружье и спецодежду. Об этом сообщает Верховный суд Башкирии.
В суде установлено, что в марте прошлого года мужчины на охоте застрелили трех кабанов. При этом у них не было разрешительных документов. Злоумышленники погрузили мертвых животных на снегоходы, но были задержаны егерем охотничьего хозяйства «Альшей». В результате их незаконный действий природе был причинен ущерб на сумму 195 тысяч рублей. Подсудимые возместили указанную сумму в бюджет.
В ходе рассмотрения уголовного дела мужчины попытались избежать конфискации дорогостоящей техники и сообщили, что не являются собственниками. В качестве доказательства они представили оформленные задним числом договоры о продаже снегоходов третьим лицам более чем за 1,5 млн рублей. Учитывая, что данные сделки не прошли регистрацию, а транспортные средства не были поставлены на учёт в Гостехнадзоре, суд пришелк выводу о фиктивности договоров. Верховный суд оставил приговор в силе.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Уфе уволен зачинщик забастовки водителей «скорой помощи» Финалистку конкурса красоты из Башкирии убили из-за авто В Башкирии на рыбном рынке продавали просроченный товар
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии359
У Крымского моста появится конкурент77
Украина присвоила четыре санатория в Крыму134
Россия забрала деньги из США315
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение