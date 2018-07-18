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Суд обязал «Красное & Белое» прекратить продавать сигареты рядом со школами
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Суд обязал «Красное & Белое» прекратить продавать сигареты рядом со школами 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию УФАС в деле простив сети алкогольных магазинов «Красное & Белое». Её уличили в том, что часть магазинов торгует табачной продукцией вблизи школ и детских садов.
Причиной разбирательств стало обращение в УФАС конкурентов ООО «Бета Пермь» (сеть «Красное & Белое»). Они сообщили, что магазины сети продают сигареты на расстоянии менее 100 метров от учебных заведений, и этим нарушают антимонопольное законодательство.
Специалисты УФАС проверили расстояние между образовательными учреждениями и магазинами. Для этого они воспользовались сервисом 2ГИС. При измерении учли рекомендации, которые есть в федеральном законе. На основании проверки антимонопольный орган в марте 2018 года выдал руководству сети предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
«Мы установили, что в Перми и Пермском крае 30 магазинов сети расположены от учебных заведений на меньшем расстоянии, чем установлено законом. Это говорит о том, что в действиях ООО «Бета Пермь» есть признаки недобросовестной конкуренции», — пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренции Пермского УФАС России Мария Герасимова.
Торговая сеть попыталась отменить предупреждение УФАС в Арбитражном суде Пермского края, но инстанция отказала в удовлетворении требований. Теперь сеть должна прекратить продавать табачную продукцию в магазинах рядом со школами.
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