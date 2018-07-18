Ещё
«Находятся у школ и садиков»: в Прикамье суд запретил магазинам «Красное и Белое» продавать сигареты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Находятся у школ и садиков»: в Прикамье суд запретил магазинам «Красное и Белое» продавать сигареты 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Часть магазинов сети продавала табак слишком близко к школам и детским садам
Магазины сети «Красное и Белое» в Перми и других городах края больше не имеют права торговать табачными изделиями. Такое решение принял Арбитражный суд после обращения УФАС. Причина запрета — неудачное расположение 30 супермаркетов. Все они находятся менее, чем в ста метрах от школ и детских садов.
— На несоблюдение норм сетью «Красное и Белое» пожаловались их конкуренты, — рассказали пермские антимонопольщики. — Мы проверили расстояние между магазинами и образовательными учреждениями, и выяснили, что многие торговые точки действительно расположены слишком близко к школам и детским садам. Суд уже не в первый раз обязывает компанию устранить нарушения, но она пыталась обжаловать решение. Сделать это «Красному и Белому» не удалось — Арбитражный суд оставил документ в силе. Теперь магазины должны убрать табак из своего ассортимента и заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.
Сейчас, по данным сайта сети, в Перми и крае работают 128 супермаркетов «Красное и белое». Все магазины, где больше не имеют права торговать табачными изделиями, мы отметили на карте.
Также в УФАС рассказали, что магазины сети «Красное и Белое» в Прикамье принадлежат двум юридическим лицам. Пока Арбитражный суд запретил торговать сигаретами только точкам одного из них. По мнению УФАС, магазины второго юридического лица тоже торгуют табаком незаконно, но судебное решение в отношении этих супермаркетов пока не принято.
Как пояснили 59.ru в краевом УФАС, решение Арбитражного суда пока не вступило в силу. При этом у магазина «Красное и Белое» осталась возможность обжаловать запрет в вышестоящей инстанции.
В сети «Красное и Белое» комментировать ситуацию отказались. Если руководство захочет высказаться, мы готовы предоставить ему слово. Связаться с редакцией можно по телефонам: 8-800-100-59-20 и 215-01-21 или по электронной почте 59@rugion.ru.
Ранее в Перми из-за нарушений антимонопольного законодательства суд дисквалифицировал экс-главу дорожного департамента Илью Денисова.
59.ru: последние новости
Ретро-авто и платья из 30-х. В Кунгуре сняли часть фильма «Два берега» В Перми установят огромную паутину и 100-метровую трубу, через которую можно смотреть на город «Из древнего каменного века»: в Осинском районе нашли орудия труда, которым десятки тысяч лет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США315
Украина присвоила четыре санатория в Крыму125
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии379
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи93
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе113
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение