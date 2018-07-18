«Находятся у школ и садиков»: в Прикамье суд запретил магазинам «Красное и Белое» продавать сигареты

Часть магазинов сети продавала табак слишком близко к школам и детским садам

Магазины сети «Красное и Белое» в Перми и других городах края больше не имеют права торговать табачными изделиями. Такое решение принял Арбитражный суд после обращения УФАС . Причина запрета — неудачное расположение 30 супермаркетов. Все они находятся менее, чем в ста метрах от школ и детских садов.

— На несоблюдение норм сетью «Красное и Белое» пожаловались их конкуренты, — рассказали пермские антимонопольщики. — Мы проверили расстояние между магазинами и образовательными учреждениями, и выяснили, что многие торговые точки действительно расположены слишком близко к школам и детским садам. Суд уже не в первый раз обязывает компанию устранить нарушения, но она пыталась обжаловать решение. Сделать это «Красному и Белому» не удалось — Арбитражный суд оставил документ в силе. Теперь магазины должны убрать табак из своего ассортимента и заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

Сейчас, по данным сайта сети, в Перми и крае работают 128 супермаркетов «Красное и белое». Все магазины, где больше не имеют права торговать табачными изделиями, мы отметили на карте.

Также в УФАС рассказали, что магазины сети «Красное и Белое» в Прикамье принадлежат двум юридическим лицам. Пока Арбитражный суд запретил торговать сигаретами только точкам одного из них. По мнению УФАС, магазины второго юридического лица тоже торгуют табаком незаконно, но судебное решение в отношении этих супермаркетов пока не принято.

Как пояснили 59.ru в краевом УФАС, решение Арбитражного суда пока не вступило в силу. При этом у магазина «Красное и Белое» осталась возможность обжаловать запрет в вышестоящей инстанции.

В сети «Красное и Белое» комментировать ситуацию отказались. Если руководство захочет высказаться, мы готовы предоставить ему слово. Связаться с редакцией можно по телефонам: 8-800-100-59-20 и 215-01-21 или по электронной почте 59@rugion.ru.