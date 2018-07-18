Общественные настроения среди работающих стали хуже, чем у пенсионеров

В последние годы у многих россиян уже к 40 годам уровень социального оптимизма падает до минимальных значений, которыми ранее отличались граждане самых старших возрастов. «Весной нынешнего года картина стала еще более удручающей: уже к 30-летнему возрасту российские граждане оказываются такими же скептиками, как и более старшие поколения», — отмечает руководитель отдела уровня жизни Левада-Центра Марина Красильникова . «В начале лета, несмотря на футбольный праздник, заметно ухудшились не только рейтинги власти, но и в целом настроения и ожидания людей», — говорит она. В июне 2018 года усилился пессимизм в оценках не только ситуации в стране в целом, но и положения своих семей. Одновременно выросли опасения относительно будущего развития экономики страны и собственных возможностей обеспечивать хотя бы привычный уровень жизни для себя и своих близких, пишет "Независимая газета"

С февраля по июнь почти на 10% выросла доля негативных оценок материального положения семей и экономического положения страны в целом. Ожидания на будущее ухудшились в разы сильнее — примерно в полтора раза увеличилась доля негативных прогнозов изменения положения своих семей и ситуации в стране. И пока трудно сказать, в какой сфере жизни, политической или экономической, люди ожидают в будущем больше бед: доля негативных оценок изменения ситуации в обеих этих сферах увеличилась примерно на четверть. Доля граждан, которые оценивают текущую политическую ситуацию в стране как «напряженную» или даже «взрывоопасную», увеличилась на 9%.

Такие выводы в Левада-Центре сделали на основе регулярных измерений так называемого индекса социальных настроений (ИСН). Для этого социологи постоянно задают гражданам одни и те же 12 вопросов о текущем положении и ожиданиях изменений положения семьи, положения в стране, а также одобрения деятельности правительства и президента.

В июне общий индекс социальных настроений снизился на 10% по сравнению с февралем и на 13% по сравнению с предыдущим замером в апреле. Оценки уровня жизни своих семей снизились на 10%, оценки ситуации в стране — на 12%. Ожидания на будущее для своих семей и страны в целом ухудшились на 12%. А оценки действий властей упали сразу на 18% (в июне по сравнению с апрелем).

Негативные настроения все более накапливаются именно в группе работающих граждан. Измерения ИСН в июне показали, что в группе людей нынешнего пенсионного возраста уровень настроений выше, чем у людей старше 40 лет, только что узнавших, что им предстоит работать еще как минимум пять дополнительных лет, отмечает Марина Красильникова.

Чуть менее драматично описывают ухудшение общественных настроений организаторы мониторинга социального самочувствия населения из Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Они проводят свои замеры 8 раз в год с помощью личного анкетного интервью среди 1600 респондентов. Данные за июнь 2018 года отражают настроения летнего месяца, когда внимание населения отвлечено внешними и сезонными событиями (ЧМ-2018, работа на огороде и пр.). Тем не менее об ухудшении ситуации заявили почти на 7% больше, чем месяцем раньше, и на 7% снизилась доля респондентов, считающих, что никаких изменений не произошло. Таким образом, можно говорить о продолжении тренда медленного снижения позитивных оценок экономической ситуации, которые достигали пика в марте 2018 года на фоне президентских выборов, считают в РАНХиГС.

Эксперты признают, что рост негативных настроений сложно объяснить одной только пенсионной реформой и увеличением НДС. Кроме этих факторов на настроения влияет длительный экономический спад в стране.