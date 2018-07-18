Анонс крупнейших закупок (16.07. -22.07.2018)

В период со 9 по 15 июля 2018 года крупнейшими закупками станут:

Миноброны

Сумма тендера: 312 213 003,62 руб.

Предмет тендера: Поставка технических средств охраны для оснащения объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий, дислоцированных на территории Республики Крым (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны России: Технические средства охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны России: поставка, установка и пусконаладочные работы комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ». Оборудование не указано.

Прием заявок до 20.07.2018 в 8:00 на площадку АСТ ГОЗ.

Дата проведения закрытого аукциона: 30.07.2018 09:00 ТЭК Сумма тендера: 41 791 820,00 руб.

Предмет тендера: Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Создание системы охранного телевидения для нужд МКС — филиала ПАО «МОЭСК» (3 объекта). Оборудование LTV.

Прием заявок до 19.07.2018 в 11:00 на площадку ОАО «Россети»

Дата подведения итогов: 10.08.2018 в 17:00 Градостроительство

Сумма тендера: 13 417 579,07 руб.

Предмет тендера: Выполнение работ по текущему ремонту по замене системы автоматической пожарной сигнализации (САПС) в здании ЦОМиД в блоках С1, С2, С3, С4, Х, Т и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в блоке Т. Оборудование RUBEZH, SONAR.

Прием заявок до 20.07.2018 в 09:00 (МСК+6) на площадку РТС-тендер

Дата проведения аукциона: 26.07.2018 в 15:00 (МСК+6)

Сумма тендера: 15 974 766,88 руб.

Предмет тендера: Выполнение работ по устройству сетей автоматической пожарной, охранно-тревожной сигнализации и системы оповещения в Исаакиевском соборе. Оборудование Inter-M, Bolid.

Прием заявок до: 19.07.2018 в 11:00 в бумажном виде

Дата подведения итогов: 24.07.2018 в 14:00 Еще больше информации о крупных текущих закупках в нашем разделе „Рейтинг тендеров“ https://ru-bezh.ru/tendery